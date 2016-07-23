Майами, США, 24 июля, 2016, 02:20 — ИА Регнум. В американском штате Флорида в субботу, 23 июля, около 16:30 по местному времени (23:30 по московскому) произошла перестрелка. Жертвами ее стали два человека, также пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщил телеканал WSVN 7 News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

pbs.twimg.com/media После перестрелки

В результате стрельбы на улице погибли мужчина и женщина. Семилетний ребенок, который тоже пострадал в результате перестрелки, был госпитализирован в срочном порядке.

Инцидент произошел в одном из районов Майами. Других подробностей пока не сообщается.