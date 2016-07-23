Анкара, 24 июля, 2016, 01:30 — ИА Регнум. После неудачной попытки военного переворота в Турции власти страны решили распустить президентскую гвардию. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым в эфире телеканала A Haber.

Удар

По словам Йылдырыма, президентской гвардии больше не будет, так как у властей больше нет «ни такой цели, ни необходимости».

Количество людей, задержанных в рамках расследования по делу от госперевороте, составило более 13 тысяч, заявил турецкий премьер-министр. Среди задержанных около 300 являются бойцами президентской гвардии.

Известно, что только в Стамбуле стражи порядка задержали почти четыре тысячи человек, в Анкаре — почти три, в Измире — 197 человек, еще чуть более шести тысяч было задержано в других провинциях. Среди задержанных очень много представителей военных или правоохранительных структур: 1 329 полицейских, 8 831 военных. В их рядах — генералы, адмиралы, офицеры, судья, прокуроры, руководители администраций. В настоящее время задержания продолжаются.

Анкара обвинила в организации путча, произошедшего в ночь с 15 на 16 июля, оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас живет в США. В результате попытки госпереворота в Турции погибло 232 человек, а через пять дней после этих событий власти ввели режим ЧП.