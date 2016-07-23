Берлин, 24 июля, 2016, 01:27 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ездок

Аналитический центр OSTKRAFT приходит к выводу, что англосаксонские элиты начали реализацию сценария взятия ЕС под свой полный контроль, минуя влияние Германии и Франции.

Германия и Франция долгое время успешно сопротивляются проекту Трансатлантического партнерства, поэтому у США больше нет времени для геополитического маневрирования и принято решение об ускорении процесса перехода Европы под полный контроль США через реализацию другого сценария, чем подписание Договора о ТАП. Его подробности описывает OSTKRAFT:

Целый ряд ведущих банков Европы — HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit SpA, Commerzbank, Banco Santander, Intesa Sanpaolo SpA, как и целые банковские сектора таких стран, как Италия, Испания, Португалия находятся в одном шаге от повторения судьбы «Леман Бразерс». Но наиболее проблемным европейским банком является Deutsche Bank, на котором висит деривативов на 75 трлн. евро. Соответственно, Европа находится под угрозой еще одного финансового удара, который практически разрушит финансовый фундамент нынешней модели Евросоюза. В результате роль Германии как основной страны ЕС будет поставлена под сомнение, хотя ту модель ЕС, которая сегодня реализуется, была навязана Германии англосаксами в обмен на ее объединение.

Но если зона евро под эгидой Германии разваливается, и, соответственно, разваливается тот Евросоюз, в котором Германия играет центральную роль, то на смену евро и Германии приходит Британия как ключевая страна ЕС и с готовой валютой — фунтом стерлингов, поддержанным ФРС.

Модель нынешнего Евросоюза, которую повесят на Германию, будет признана несостоятельной, а евро — неудавшимся проектом.