Москва, 24 июля, 2016, 00:35 — ИА Регнум. В субботу, 23 июля, стало известно о том, что в числе второй волны проверок допинг-проб Международного олимпийского комитета (МОК), которые выявили положительные результаты, оказались и спортсмены из России. Об этом пишет британское агентство Times.

Допинговые скандалы

Известно, что МОК проверял пробы спортсменов из восьми стран мира по четырем видам спортивных игр. Имена российских атлетов пока не называются. Проверки были подвергнуты допинг-пробы, взятые у участников летней Олимпиады 2008 года в Пекине. И как ранее сообщали в МОК, выявлено 30 положительных результатов.

В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что проверяли только медалистов Олимпийских игр. Более того, перепроверяли также и пробы участников Олимпиады 2012 года в Лондоне из девяти стран в двух видах спорта, в результате чего в 15 пробах были обнаружены запрещенные вещества.

В целом было перепроверено 1,242 тыс. проб. Так, в общей сложности за две волны с Олимпиад 2008 и 2012 года специалисты обнаружили запрещенные вещества в 98 пробах. Еще две волны проверок пройдут во время и после летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как отмечает Times, британские участники — победители и призеры Олимпийских игротправили в Международный олимпийский комитет послание с просьбой отстранить российскую сборную от участия в летней Олимпиаде в Рио с формулировкой «за вопиющую систему допинга в стране».