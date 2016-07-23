Калининград, 23 июля, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Конкретные военные мероприятия против Калининградской области в измышлениях натовских идеологов — «нехороший симптом». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 23 июля, военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь Балтийского федерального университета Юрий Зверев, комментируя вышедший на английском языке доклад «Вооружение для сдерживания: как Польша и НАТО должны противостоять возрождающейся России».

atlanticcouncil.org Обложка доклада «Атлантического совета» о нападении на Калининград

«Во-первых, заострим внимание на том, кто опубликовал доклад, — сказал эксперт. — Это так называемый «Атлантический совет» — американский неправительственный аналитический центр, созданный ещё в 1961 году, и который собственно обеспечивает идеологию развития НАТО. Структура весьма солидная — так, в 2009 году председатель совета директоров Атлантического совета Джеймс Джонс стал советником по национальной безопасности президента Обамы. А пришедший ему на смену сенатор Чак Хэйгел в 2013 году стал министром обороны США. Нынешний глава Совета Джон Хантсман-младший — бывший губернатор штата Юта и бывший посол США в Китае».

«Правда, — продолжил военный аналитик, — в аннотации указано, что это частное мнение авторов доклада и «Атлантический совет» за документ ответственности как бы не несёт. Но совершенно понятно, что если бы Совет не создавал идеологию Североатлантического альянса, то и такой доклад бы не появился».

«Во-вторых, довольно любопытные персоны соавторов доклада, — отметил Юрий Зверев. — Первый — отставной британский генерал сэр Ричард Ширрефф — ни много ни мало до недавнего времени заместитель Верховного главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе (более высокий пост в командной структуре блока европейский генерал занять не может в принципе, Верховным главнокомандующим всегда является американец). Уйдя в отставку, он прославился тем, что написал художественную книжку под названием «2017 год. Война с Россией». Значительная часть этого технотриллера повествует о том, как герои Европы, падая под ударами русских орд, страдают на тему — от чего мы так мало тратили на оборону.

Второй соавтор доклада Мацей Олекс-Щитовски — поляк по происхождению, но родился в Великобритании и имеет британский паспорт. Он был советником министра обороны Польши, возглавляя агентство, которое оценивает недвижимость министерства обороны, — в общем, довольно хлебный пост».

«Сюжет доклада такой — есть агрессивная по природе своей Россия, которая возрождается и представляет угрозу западным ценностями и вообще является наиболее серьезной геополитической и военной угрозой для НАТО. Далее долго и нудно расписывается, как Россия наращивает свои вооружённые силы и вот здесь в первый раз возникает Калининград, как зона воспрещения доступа со своими зенитными ракетами, флотом и потенциально ракетами «Искандер». Делается вывод, что таким образом у России есть военные возможности, а повод напасть на Европу она может придумать «за одну ночь», благо агрессивные планы, по мнению авторов доклада, уже готовы. И одним из таких поводов, как они полагают, может стать «защита доступа в Калининград». Поневоле начинаешь думать — а не попытаются ли, не дай Бог, наши «западные друзья» урезать этот доступ настолько, чтобы спровоцировать Россию на военные меры?» — задаётся вопросом собеседник ИА REGNUM.

«Далее, — продолжает эксперт, — идут конкретные предложения, что надо сделать и здесь Калининград мелькает очень часто. Читая эту главу, я провёл параллель со статьёй, которая вышла в 2014 году на польском военном портале Dziennik Zbrojny. Там говорилось, что «если бы польский президент разговаривал со своими заграничными коллегами на уровне президента Путина, то он мог бы сказать, что через 48 часов мы будем в Калининграде».

«Из конкретики — предлагается включить польские самолёты F-16 в состав ядерных сил НАТО, чтобы они могли понести тактическое ядерное оружие на Россию (читай — на Калининградскую область, до Москвы для них всё-таки далековато), — процитировал планы натовских идеологов российский военный аналитик. — То есть ситуация меняется на противоположную. Если в советские годы польские лётчики готовы были выполнить приказы Советского Союза и тренировались применять советские спецбоеприпасы в интересах стран Варшавского договора, то сегодня польские лётчики должны быть готовы применить американские ядерные бомбы и обрушить их на Россию».

«Далее — предлагается угрожать глубоким ударом по российской территории с применением американских крылатых ракет воздушного базирования JASSM с дальностью 370 км, которые поляки должны получить в этом году. Плюс противокорабельные ракеты NSM берегового базирования, которыми можно стрелять и по наземным целям, и там опять Калининградская область появляется. При этом авторы доклада открытым текстом пишут, что Калининградская область находится в 30 км от Польши, а стратегический радар в Пионерском в 60 км. Также говорится о возможности применить спецназ на российской территории, такой как Калининградская область. И всё это как ответ на «российскую агрессию» против Польши, которая преподносится настолько же неотвратимой, как восход Солнца», — говорит Юрий Зверев.

После выше названных предложений идёт список того, чего надо купить Польше. И на взгляд эксперта, «в этом кроется смысл того, для чего всё это писалось».

«По-моему, чёткое ощущение, что ребята выбивают бюджетные деньги. При этом надо учесть, что «Атлантический совет» базируется в Вашингтоне, а значительную часть вооружений авторы доклада предлагают закупать именно в США», — отмечает эксперт.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как реагировать общественности, властям Калининградской области, военным Балтфлота на столь агрессивный доклад, Юрий Зверев ответил:

«Особо никак. Принять их во внимание и продолжать вести боевую подготовку, реализовывая свои планы по усилению обороны, но не афишируя их».

«Но само появление таких документов — крайне неприятное, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — Я, например, не могу себе представить, чтобы боевой российский генерал начал бы после отставки из ВС РФ публиковать на сайтах наших «мозговых центров», явно связанных с властными структурами, доклады на тему — а давайте обозначим список целей в Польше: Гданьск, Варшава и т.д. А для отставного высшего военного чина НАТО публиковать подобные вещи по отношению к России через «Атлантический совет», прямо аффилированный с НАТО, считается вполне нормальным. И то обстоятельство, когда разговор о Калининграде переводится в плоскость конкретных военных мероприятий, это нехороший симптом».