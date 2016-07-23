Донецк, 23 июля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко подписал указ о переносе даты местных выборов с 24 июля на 6 ноября 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Глава ДНР подписал указ № 236 от 22 июля 2016 г. о переносе даты проведения выборов местных глав, — говорится в сообщении. — Согласно указу, день проведения выборов местных глав переносится с 24 июля на 6 ноября 2016 г».

Отметим, что данное решение вступило в силу с момента подписания указа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что конфликт в Донбассе еще может быть разрешен мирным путем, но при этом территория региона должна быть освобождена от ВСУ.

«Надежда всегда есть, — заявил глава республики. — Вы знаете эту пословицу, она всем нам хорошо известна. Но я вам скажу откровенно — не то что надежда, а возможность. Надежды у меня, может быть, практически не существует, но возможности (решить конфликт в Донбассе мирным путем) еще остались. Мы обязаны эти возможности использовать».

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