Анкара, 23 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Власти Турции задержали племянника обвиняемого в мятеже проповедника Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время проживает в США. Как сообщает Deutsche Welle, молодой человек был арестован в городе Эрзуруме в рамках расследования мятежа, произошедшего в стране в ночь на 16 июля.

banspy Задержание

«Впервые после подавления путча в стране был взят под стражу родственник Гюлена, — говорится в сообщении. — Мухаммет Саит Гюлен был задержан в г. Эрзуруме на северо-востоке страны и доставлен в столицу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент Турции Тайип Эрдоган на митинге перед своими сторонниками в Стамбуле заявил, что власти США должны выдать Турции проповедника-оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, который подозревается в организации мятежа.

«Я всегда говорил: того, кто находится у вас в Пенсильвании или депортируйте, или выдайте нам, — говорит турецкий лидер. — Но меня не слышали. Теперь после этой попытки переворота я снова обращаюсь: выдайте наконец его Турции».

Сам Фетхуллах Гюлен отрицает всякую связь с мятежниками, которые пытались захватить власть в Турции.