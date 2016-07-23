Кабул, 23 июля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в Кабуле составило 80 человек, еще более 230 получили ранения. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на МВД Афганистана.

Anthony Траурные свечи

По предварительным данным, кровавую акцию в афганской столице устроили трое террористов-смертников.

«Первому злоумышленнику удалось привести в действие взрывное устройство, — говорится в сообщении. — Взрывчатка второго не сработала, третий был ликвидирован силами безопасности страны».

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Кабуле (Афганистан) во время массовой демонстрации прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов на одной из улиц столицы.

Читайте также: В Кабуле террорист-смертник подорвал себя: десятки погибших