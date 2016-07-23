Москва, 23 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Группа неизвестных ограбила автозаправочную станцию (АЗС) компании «Татнефть» в Москве. Об этом, как передает Life.ru, рассказал источник в правоохранительных органах.

tatneft.ru Автозаправочная станция

Инцидент произошел в субботу, 23 июля, в Можайском районе.

«Преступники в районе 03:00 ночи потребовали у кассира выдать им все имеющиеся деньги, — говорится в сообщении. — Получив отказ, для устрашения преступники произвели выстрел из травматического пистолета».

Злоумышленники, получившие от сотрудника автозаправочной станции 60 000 рублей, спешно покинули место преступления.

По факту нападения на АЗС возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.