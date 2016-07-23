Москва, 23 июля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Отечественный лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», в последнее время стал героем множества критических публикаций в прессе. Судя по характеру материалов и согласованности их появления, речь может идти о спланированной пиар-атаке на перевозчика. На это, в частности, указывал портал РБК, впоследствии по неизвестной причине удаливший из своего материала все упоминания о заказном характере данной информационной кампании.

pobeda.aero Самолёт компании «Победа»

Примером публикаций негативного характера, о которых пишет РБК, стала критическая колонка директора по коммуникациям небольшого билетного сервиса Andgo. travel Константина Парфененка на сайте «Ведомостей». «Как выяснило издание, против лоукостера «Аэрофлота» развернулась настоящая черная PR-компания. В результате даже был отключен мелкий агент по продаже билетов andgo.travel за участие в масштабной акции против «Победы», — комментировали журналисты РБК сложившуюся ситуацию.

Вскоре, однако, эта цитата из статьи исчезла, хотя о ней упоминают другие издания, также освещающие эту тему. «Решение запретить туроператорам и авиабилетным агентствам покупать билеты через andgo.travel было принято после участия руководства ресурса в «заказной кампании против «Победы», дочернего лоукостера «Аэрофлота», — пишет, например, со ссылкой на РБК портал Slon.

По ранее озвученным в СМИ предположениям, против «Победы» ведётся пиар-кампания, которая стартовала в начале июля с заявлений одного из пассажиров о том, что его после рейса сдали в полицию за попытку пересесть поближе к семье в полупустом салоне. Эта история была широко подхвачена небольшими изданиями и информационными порталами. Однако вскоре выяснилось, что наказали пассажира по заслугам — во время взлета он с грудным ребенком на руках стал ходить по салону, что категорически запрещено практически в любых авиакомпаниях.

Разбиравший подробно эту историю популярный блогер Илья Варламов выяснил, что нарушитель порядка не реагировал на требования стюардессы вернуться на свое место и, в конце концов, грубо выругался в ее адрес. Блогер устроил среди читателей голосование, в котором подавляющее большинство — свыше 85% — признало правоту авиакомпании.

Но на этом пиар-кампания против «Победы» не закончилась. В СМИ была вброшена информация о том, что лоукостер якобы собирается специально разделять в салонах лайнеров родителей и детей. При всей своей сомнительности этот слух широко разошелся по страницам новостных интернет-ресурсов. Руководству «Победы» пришлось опровергать вымыслы, напомнив, что любой ребенок в возрасте до 12 лет обязательно и совершенно бесплатно размещается рядом с одним из родителей или сопровождающих.

Обсуждали и провоз багажа — тему, чувствительную для любого лоукостера. На «Победу» посыпались обвинения в покушении на право бесплатного провоза 10 кг вещей (быстро выяснилось, что для бюджетного перевозчика любой страны даже такой бесплатный объём предусмотрен далеко не всегда) и требования бесплатно пускать на борт женщин с рюкзаками чуть ли не любого размера (что опять же не предусмотрено стандартными правилами «лоукостеров»).

После того, как авиакомпания вместе со своими неравнодушными, подключившимися к сетевым дискуссиям пассажирами оперативно и аргументированно ответила на большинство надуманных претензий, информационная атака на «Победу» похоже забуксовала. Во всяком случае, констатируют СМИ, ее результаты вряд ли окупят затраты на массированную публикацию порочащих перевозчика тенденциозных материалов. Ведь по данным источников в авиатранспортной отрасли, продажи билетов на рейсы «Победы» ничуть не упали, а наоборот продолжают расти,.

В какой-то степени организаторы атаки на «Победу» сами поспособствовали ее успеху, забыв, что в бюджетном секторе перевозок черный пиар обычно срабатывает, как прямая реклама. Известно, например, несколько случаев, когда владелец легендарного Ryan Air устраивал скандалы в прессе, чтобы привлечь внимание к своим услугам. Большой ажиотаж вызвала намеренно запущеная «утка» про стоячие места в самолетах перевозчика. Стоя своих пассажиров Ryan Air так и не возит, зато на некоторое время стал самой обсуждаемой авиакомпанией. Ведь любое упоминание в новостях — это, прежде всего, привлечение интереса к компании со стороны новых потенциальных пассажиров.

Кто же может стоять за этой скомканной атакой на «Победу»? Представитель лоукостера предположил в комментарии для Infox.ru, что этот заказ размещен средней руки авиакомпанией, которая боится конкуренции с «Победой».