Симферополь, 23 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с участием БТР в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом, как передает RT, сообщил представитель пресс-службы Черноморского флота (ЧФ) РФ Вячеслав Трухачев.

mil.ru Колонна бронетранспортёров

Авария произошла утром в субботу, 23 июля, на выезде из села Табачное.

«В субботу на выезде из с. Табачное Бахчисарайского района двигавшийся навстречу колонне военной техники автомобиль Ford вышел на встречную полосу и попал под бронетранспортёр, — уточнил он. — В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли и еще 2 ранены».

При этом Трухачев добавил, что автомобиль иностранного производства вылетел на полосу встречного движения в результате другого ДТП.

По факту аварии проводится проверка.