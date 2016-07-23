Москва, 23 июля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) будет исключено из состава Российского футбольного союза (РФС). Об этом, как передает RT, заявил глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко.

rfs.ru Российские футбольные болельщики

«Господин Шпрыгин (глава ВОБ Александр Шпрыгин) проявил неуважение к РФС и всем нам, — говорит министр. — Уже после выдворения он приехал какими-то окольными путями и пошёл на стадион. Все эти люди будут наказаны. Получилось так, что это некая подстава РФС. В ВОБ нас подвели».

При этом Мутко добавил, что руководство Всероссийского объединения болельщиков должно уйти в отставку.

«На ближайшей конференции мы исключим эту организацию из РФС», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ВОБ Александр Шпрыгин был задержан французскими правоохранителями на стадионе в Тулузе перед матчем между сборными России и Уэльса. До этого Шпрыгин оказался в числе 20 выдворенных болельщиков РФ, которые, по мнению французских правоохранителей, принимали участие в массовых беспорядках в Марселе до и во время матча между сборными России и Англии.

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