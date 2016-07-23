Москва, 23 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В центре Москвы неизвестные на автомобиле иностранного производства похитили девушку, сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Джованни Романелли. Похищение Елены. 1632

ЧП произошло в субботу, 23 июля, на улице Большая Серпуховская в районе дома 4.

«На улице Большая Серпуховская в районе дома 4 неизвестные похитили девушку и скрылись на автомобиле Hyundai», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.

Другие подробности пока неизвестны.