Берлин, 23 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Службы безопасности Германии в ближайшее время выяснят все обстоятельства стрельбы в Мюнхене, в результате которой погибли 10 человек. Об этом, как передает ВВС, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на заседании совета безопасности.

Niels Noordhoek Стрельба

«Жители Мюнхена пережили ночь ужаса, — сказала канцлер. — Подобную ночь тяжело вынести нам всем».

При этом Меркель добавила, что спецслужбы сделают все возможное, чтобы защитить безопасность и свободу каждого гражданина.

«Мы все — я говорю это от лица всего федерального правительства — скорбим с тяжелым сердцем о тех, кто никогда не вернется в свои семьи», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Мюнхене 18-летний гражданин Германии иранского происхождения устроил стрельбу в торговом центре «Олимпия». По последним данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще более 20 получили ранения. Нападавший покончил с собой.

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