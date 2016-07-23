Москва, 23 июля, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Исполком Российского футбольного союза (РФС) оценил негативно поведение российских болельщиков во время чемпионата Европы-2016 во Франции. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил член исполкома РФС Сергей Анохин, добавив, что во Всероссийском объединении болельщиков (ВОБ) грядут изменения.

rfs.ru Российские футбольные болельщики

«Грядут изменения в ВОБ, потому что поведение болельщиков вызвало негативную оценку членами исполкома», — заявил Анохин.

При этом член исполкома РФС добавил, что российских болельщиков, которые находится в тюрьме, никто не бросит.

«Тут будет вестись работа», — сказал Анохин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Марселе происходили столкновения между российскими и английскими фанатами, в том числе на стадионе «Велодром» после матча национальных сборных. Впоследствии УЕФА наказал российскую сборную условной дисквалификацией до конца турнира.