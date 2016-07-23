Екатеринбург, 23 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге взорвался бытовой газ в многоквартирном жилом доме. Как сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области, в результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

mikegi Взрыв

«23 июля в 12.50 мск поступило сообщение о хлопке бытового газа на втором этаже в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 49, — говорится в сообщении. — Возгорания в результате хлопка не было».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, пожарные подразделения, врачи и специалисты газовой службы.

Причины ЧП пока неизвестны.