Санкт-Петербург, 23 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин подал документы для участия в выборах следующего созыва нижней палаты парламента по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112 в Ленинградской области. Об этом 23 июля сообщил пресс-центр «Единой России». Необходимые бумаги Нарышкин представил сегодня в Ленинградскую областную избирательную комиссию.

«Единая Россия» Сергей Нарышкин в Леноблизбиркоме

Ранее глава Госдумы победил на праймериз «Единой России» по этому округу. Одновременно Нарышкин возглавит общеобластной список кандидатов от «Единой России» на выборах в Думу.

Общаясь с журналистами, спикер Госдумы высказал мнение, что избираться по одномандатному округу сложнее, чем по спискам, поскольку голоса избиратели отдают за конкретного человека, с которого спрос будет жестче.

Сергей Нарышкин также предостерег кандидатов в депутаты от использования недобросовестных инструментов предвыборной конкуренции.

«Злость, цинизм, ложь, обман — не допустимы в избирательной кампании. Высшему законодательному органу страны нужны сдержанные, рассудительные люди, профессионалы своего дела, которые строго исполняют наказы избирателя и принимают грамотные законы, по которым будет жить наша страна» — сказал председатель Государственной Думы.

Выборы Государственной Думы VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года.