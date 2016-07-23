Талдом, Московская область, 23 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Талдомском районе Подмосковья произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, в результате инцидента пострадали 6 человек.

State Farm Автомобильная авария

Авария произошла в субботу, 23 июля, на Дмитровском шоссе.

«Водитель автомобиля Ford по неустановленной причине совершил столкновение с машиной Honda на 108 км Дмитровского шоссе, — уточнили в ведомстве. — В результате ДТП водитель и трое пассажиров Ford получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пассажир второй иномарки, супруги 1956 г. рождения, также получили телесные повреждения».

В настоящее время выясняются причины аварии, передает «Агентство Москва».