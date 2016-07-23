Симферополь, 23 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Крыму произошло ДТП с участием бронетранспортера. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают «Вести».

mil.ru Бронетранспортёр

Сообщается, что автомобиль Ford Focus врезался в колонну военной техники. Погибли два человека, ещё трое получили ранения.

ДТП произошло во время движения колонны бронетехники на военные полигон в Бахчисарайском районе. По данным ГИБДД водитель гражданского автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в БТР.

Двое пассажиров Ford погибли, трех других доставили в больницу. По факту ДТП начата проверка.