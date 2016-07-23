Канберра, 23 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Российский путешественник Федор Конюхов совершил успешную посадку на западном побережье Австралии на своем воздушном шаре, на котором обогнул Землю всего за 11 дней.

Beverly & Pack Воздушный шар

Сегодня, 23 июля, ранним утром воздушный шар «Мортон» Федора Конюхова пересек меридиан западноавстралийского города Нортхэм (116 градусов, 39 минут, 58 секунд восточной долготы), откуда он взлетел 12 июля.

Конюхов установил новый мировой рекорд скорости кругосветного перелета на воздушном шаре. За 11 дней, 5 часов и 31 минуту он преодолел 34 950 километров пути вокруг Земли.

Кроме того, Конюхов стал первым в истории воздухоплавателем, который смог облететь на воздушном шаре Землю с первой попытки.

Подобное кругосветное путешествие ранее удавалось совершить лишь дважды. В 1999 году швейцарец Бертран Пикар и англичанин Брайан Джонсон смогли облететь на воздушном шаре Землю. В 2002 году американец Стив Фоссетт также облетел на воздушном шаре вокруг Земли за чуть более чем 13 дней.

Посадку в Австралии Конюхов совершил в 11:11 по московскому времени.