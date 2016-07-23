Москва, 23 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет встречу с государственным секретарем США Джоном Керри 26 июля в Лаосе. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Pedro Ribeiro Simões Арестованный

Планируется, что Лавров выскажет Керри претензии в связи с задержанием в Таиланде по запросу властей США российского гражданина Дмитрия Украинского.

Рябков отметил, что Москву крайне беспокоит ситуация с Украинским, который был задержан в Таиланде по американскому ордеру.

«Ситуация с Украинским, который по американскому ордеру был задержан в Таиланде, нас крайне беспокоит. Продолжается прежняя практика охоты на российских граждан, экстерриториального применения законодательства. Поэтому я уверен, что наш министр выскажет соответствующие претензии госсекретарю, когда они увидятся во Вьентьяне», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Паттайе были арестованы 44-летний Дмитрий Украинский, который является гражданином России и 25-летняя Ольга Комова — гражданка Узбекистана. Их арестовали по запросу ФБР США. Оба обвиняются в краже $28,5 млн с банковских счетов. Известно, что Украинский и Комова приехали в Таиланд вместе около 10 лет назад.