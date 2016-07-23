Вашингтон, 23 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама повел себя странно на пресс-конференции в Белом доме, на которой он прокомментировал трагические события в Мюнхене. Видеозапись пресс-конференции публикует телеканал RT.

Joe Crimmings Президент США Барак Обама

Обама начал с того, что Соединенные Штаты готовы оказать Германии всестороннюю поддержку и заявил, что трагедия в Мюнхене является напоминанием о том, что «наш стиль жизни, наши свободы» находятся под угрозой.

Неожиданно Обама начал рассуждать об этом самом образе жизни. Он заговорил о свободе, правах, свободе бизнеса, затем переключился на рассуждения о детях, о том, как они растут, идут в школу и в итоге покидают своих отцов. Это почему-то вызвало смех у журналистов на пресс-конференции.

Обама не смутился, а лишь с улыбкой заявил, что он просто воспринимает все это слишком лично. «Извините, я воспринимаю это все слишком лично. Слишком лично», — пошутил Обама под смех журналистов.

Некоторые журналисты потом заявили, что Обама имел в виду свою старшую дочь Малию.

Напомним, 18-летний германский гражданин иранского происхождения расстрелял из пистолета без каких-либо видимых причин 10 человек на улице Мюнхена. 21 человек получили ранения. Полиции удалось ранить стрелка, но он покончил жизнь самоубийством.