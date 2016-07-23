Симферополь, 23 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Крыму участники третьей смены образовательного форума «Таврида на Бокальской косе» — «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры» — получили гранты на 4,3 млн рублей, возможность вступить в «Союз художников России» и рекомендации на получение государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

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Образовательная программа III смены «Тавриды» дала участникам как теоритические знания в ходе общения с профессионалами своего дела, так и практику прямо на площадке: всю неделю шла работа над творческими проектами: графика, скульптура, живопись, инсталляции и многое другое.

Победителями грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи «Конвейер проектов» стали 24 человека, суммарно они получили гранты на 4 млн 300 тыс. рублей.

«10 лучших участников смены молодых художников, скульпторов и искусствоведов форума «Таврида» будут рекомендованы на получение государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства, а также талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений. Государственные стипендии присуждаются согласно Указу Президента России «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе форума.

Кроме того, наиболее талантливых и ярких художников и скульпторов порекомендуют к вступлению во Всероссийскую творческую общественную организацию «Союз художников России».

Почётными гостями третьей смены форума стали председатель правления «Союза художников России» Андрей Ковальчук, вице-президент Российской академии художеств, ректор Московского государственного академического института им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин, народный художник России, секретарь «Союза художников России» Сергей Гавриляченко, глава Фонда современного искусства Иван Демидов, заместитель генерального директора Государственного музейно-выставочного комплекса «РОСИЗО» Вера Лагутенкова, искусствовед, бессменный автор и ведущий телепередачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский и другие представители профессионального сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида». Всего участниками площадки станут порядка 3000 молодых людей. Четвёртая смена форума «Молодые преподаватели истории» пройдёт на Бокальской косе в Крыму с 25 по 31 июля.

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