Тегеран, 23 июля, 2016, 13:24 — ИА Регнум.



Ken Hodge Танкер с газовым конденсатом

Директор экспортного терминала порта Ассалуйе Ирадж Гавами рассказал агентству Mehr News о результатах работы за первые три месяца в новом году (в Иране начало года — 20 марта).

«С начала года из терминала на экспорт ушло 41,7 млн куб. м газового конденсата, добытого на месторождении Южный Парс. Всего за прошедший период отправлен 51 танкер», — заявил Гавами.

По словам директора терминала, в период с 1 июня по 21 июля «объем экспортируемого газового конденсата вырос на 48%, а количество загруженных танкеров — на 46%».

Порт Ассалуйе может теперь принимать танкеры вместимостью от 300 до 320 тыс. тонн.

В начале июня 2016 г. Иран запустил две новые фазы месторождения Южный Парс, что позволит увеличить объемы добычи газа. Запасы месторождения оцениваются в 14,2 трлн кубометров природного газа и 18 млрд баррелей газового конденсата. Это составляет 7,5% мировых запасов газа и половину газовых запасов Ирана.