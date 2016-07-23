Киев, 23 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко считает, что она должна стать диктатором Украины. Об этом она заявила в интервью Deutsche Welle, опубликованном сегодня, 23 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крысоед

Савченко спросили, не хочет ли она стать президентом Украины. Диверсантка-уголовница-депутат ответила: «Я отвечала, что не хочу, но я отвечала, что могу. А теперь я, наверное, отвечу, что, скорее всего, уже должна».

При этом она подчеркнула, что на какое-то время ей придется стать диктатором, который полностью держит власть в своих руках. Это необходимо для того, чтобы в итоге власть перешла к народу, и эту власть у народа больше никто не смог бы отнять, пояснила Савченко.

После возвращения из России Савченко регулярно сотрясает Украину громкими заявлениями. На этой неделе она сказала, что воюющие в Донбассе стороны должны просить прощения друг у друга. Это вызвало вал критики в адрес Савченко, в том числе со стороны украинских властей.