Москва, 23 июля, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Совфеде не исключают, что ответственность за стрельбу в Мюнхене возьмет «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. «Не исключаю, что ответственность за стрельбу в Мюнхене возьмет на себя «Исламское государство» (запрещена в России), что и происходило практически после всех терактов последних лет», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Не хочу гадать, так это в действительности или нет, но в любом случае от ИГ (запрещена в России) исходит смертельная опасность. Вместе с тем полагать, что его щупальца тянуться везде и всюду было бы определенным перебором», — говорит сенатор.

Террористов порождают, прежде всего, внутренние проблемы того или иного государства, рассуждает он. «Например, в Западной Европе, в том числе и в Германии, так называемая, толерантность (живите, как хотите, но и нам не мешайте) на деле оборачивается тем, что представители некоренной национальности практически лишены возможности адаптации к окружающей их общественной среде, даже будучи гражданами во втором поколении. Отсюда и готовый «материал» для терактов, чем умело пользуется «Исламское государство» (запрещена в России)», — отмечает сенатор.

Трагедии в Ницце и Мюнхене «роднит» хотя бы то, что «главными действующими лицами» в обоих случаях выступали выходцы из исламских стран — в первом из Туниса, во втором — из Ирана, констатирует парламентарий.

«Мы должны признать, что спецслужбы, даже самые мощные, все-таки бьют «по хвостам». Искоренение причины терроризма — это задача политиков», — заключил Клинцевич.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля произошла стрельба в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. Согласно последним официальным данным, погибли десять человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой, еще 21 человек госпитализирован. Стрелок идентифицирован как 18-летний житель Мюнхена иранского происхождения.