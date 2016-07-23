Москва, 23 июля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Столичная полиция продолжает расследование обстоятельств убийства водителя и друга владельца московских ресторанов «Шеш-Беш» Анзора Т. По этому делу задержаны трое подозреваемых, сообщает сегодня, 23 июля, Life.

mosaic36 Убийство

Был задержан бывший глава осетинской общины Валерий Каболов и два его сына, студенты МГИМО. Следствие склоняется к той версии, что Каболов лично казнил Анзора Т.

Следствие установило, что Владимир Каболов, и его старший брат Инал убедили Анзора Т. пойти с ними в одну из московских квартир, чтобы о чем-то поговорить. Когда Анзор Т. вошел в квартиру там его уже ждал Валерий Каболов, экс-глава осетинской общины.

Каболов-старший лично выстрелил жертве в затылок. Затем он при помощи сыновей привязал гантели к ногам убитого и завернул его в спальный мешок. Сыновьям он велел избавиться от тела.

Незадачливые сыновья выбросили тело в Москву-реку, но через несколько часов оно всплыло рядом с Лужнецкой набережной, и случайный прохожий обнаружил его.

Причиной убийства следователи считают финансовый конфликт между владельцем ресторанов «Шеш-Беш» Гейсом Мамедовым и Каболовым — они не поделили здание в центре столицы. Анзор Т. будучи водителем Мамедова регулярно вступался за своего босса и представлял его интересы на переговорах.