Москва, 23 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования германскому народу в связи с трагическими событиями в Мюнхене. Российский лидер направил телеграммы с соболезнованиями канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

L.C. Nøttaasen Траурные свечи

Путин передал Меркель и Зеехоферу слова сочувствия и поддержки родным и близким безвинно погибших людей, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Напомним, накануне в Мюнхене 18-летний германский гражданин иранского происхождения устроил стрельбу. По последним данным погибли 10 человек, ранения получил 21. Нападавший покончил с собой.