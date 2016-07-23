Анкара, 23 июля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Правящий в Турции режим Реджепа Тайипа Эрдогана все больше изощряется в том, чтобы снять с себя вину за инцидент с Су-24 ВКС РФ, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС в небе над Сирией в ноябре прошлого года. Теперь вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявляет, что пилоты, сбившие российский Су-24 были вовлечены в попытку военного мятежа в Турции в ночь на 16 июля. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает ТАСС.

Michael Sandberg Российский самолёт Су-24

Шимшек заявил, что решение сбить российский Су-24 «не было политическим», а оба пилота того F-16, который собственно и сбил российский фронтовой бомбардировщик, были вовлечены в неудавшейся военный мятеж.

«Это показало, что на самом деле мы столкнулись с неким тайным замыслом», — сказал вице-премьер.

Напомним, сразу после неудавшегося мятежа министр юстиции Турции Бекир Боздаг подтвердил арест пилотов, сбивших российский бомбардировщик Су-24.

После этого, заместитель председателя правящей в Турции партии Справедливости и развития (партия Эрдогана) заявил, что пилоты сами приняли решение сбить российский Су-24.

Все эти заявления, однако, противоречат более ранним заявлениям турецких властей, которые открыто признались, что отдали приказ сбить российский Су-24.