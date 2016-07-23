Ереван, 23 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Захватчики полицейского полка в Ереване освободили двух заложников, еще двух они пообещали отпустить, если при захваченной территории будет открыт пресс-центр со свободным доступом журналистов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на члена группы «Сасна црер», секретаря оппозиционного движения «Новая Армения» Варужана Аветисяна.

armenianreport.com Варужан Аветисян

Он сообщил, что переговоры с главой Службы национальной безопасности они вели при посредничестве карабахского генерала Виталия Баласаняна. По словам Аветисяна, 22 июля вечером в ходе дополнительных обсуждений было принято решение в качестве проявления доброй воли сделать шаг навстречу и заранее, до создания пресс-центра освободить двух полицейских. «Созываем прессу по следующему принципу: мы договариваемся со средствами массовой информации, они обеспечивают явку, власти обеспечивает их свободный вход и выход. Двух полицейских освобождаем сейчас, двух других при открытии пресс-центра», — сообщил Аветисян.

Называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») вооруженная группа 17 июля, протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры.

«Сасна црер» требуют освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группа, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.