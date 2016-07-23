Захватчики полицейского полка в Ереване освободили двух заложников
Ереван, 23 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Захватчики полицейского полка в Ереване освободили двух заложников, еще двух они пообещали отпустить, если при захваченной территории будет открыт пресс-центр со свободным доступом журналистов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на члена группы «Сасна црер», секретаря оппозиционного движения «Новая Армения» Варужана Аветисяна.
Он сообщил, что переговоры с главой Службы национальной безопасности они вели при посредничестве карабахского генерала Виталия Баласаняна. По словам Аветисяна, 22 июля вечером в ходе дополнительных обсуждений было принято решение в качестве проявления доброй воли сделать шаг навстречу и заранее, до создания пресс-центра освободить двух полицейских. «Созываем прессу по следующему принципу: мы договариваемся со средствами массовой информации, они обеспечивают явку, власти обеспечивает их свободный вход и выход. Двух полицейских освобождаем сейчас, двух других при открытии пресс-центра», — сообщил Аветисян.
Называющая себя «Сасна црер» («Сасунские храбрецы») вооруженная группа 17 июля, протаранив на грузовике железные ворота полка ППС полиции, захватила территорию и взяла в заложники полицейских. Среди заложников оказались также генерал и полковник полиции, которые были направлены на переговоры.
«Сасна црер» требуют освободить одного из лидеров «Учредительного парламента» Жирайра Сефиляна, арестованного месяц назад по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а до этого задержанного по подозрению в планах по захвату зданий посредством вооруженной группировки. Вооруженная группа, во время нападения которой погиб один полицейский, требует также отставки президента Армении Сержа Саргсяна.