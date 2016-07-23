Ереван, 23 июля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Уже шестой день вооруженная группа удерживает заложников в захваченном здании полка патрульно-постовой службы полиции Армении. Затягивающееся решение этой кризисной ситуации приводит к дальнейшему нагнетанию обстановки и росту радикальных настроений. На протяжении последних дней несколько сотен человек устраивали акции протеста на территории захваченного здания ППС, требуя от властей отказаться от силового решения проблемы. В ночь на четверг произошли столкновения митингующих с полицией, в результате которых пострадали более полусотни человек. Некоторые демонстранты были задержаны полицией.

panarmenian.net Геворг Погосян

Прокомментировать ситуацию в столице Армении ИА REGNUM попросило директора Института философии, социологии и права НАН РА, доктора социологических наук Геворга Погосяна.

ИА REGNUM: Как вы считаете, в чем причины такой радикализации армянского общества?

Процесс радикализации шел давно. Это связано с тем, что общество выдвигает определенные требования, имея некоторые ожидания, а власть реагирует либо медленно, либо с опозданием, либо вообще не реагирует. Как правило, в таких случаях находятся социальные группы, идущие на более резкие шаги. Один из таких шагов мы наблюдаем на протяжении последних дней.

Армянские власти в любом случае должны найти разумное решение, чтобы предотвратить кровопролитие. Разрешить ситуацию должна власть. Для этого есть специальные методы, способы и техника.

Мне кажется, что все это происходит на фоне того международного давления, которое оказывают на власти Армении в связи с территориями, которые якобы должны быть переданы Азербайджану.

Естественно люди, которые воевали, проливали кровь, потеряв на войне друзей, не согласны с этим. И вообще не согласно все общество. То есть ситуация выглядит локальной, но она происходит на глобальном политическом фоне.

ИА REGNUM: Но в акциях протеста принимают участие и представители интеллигенции.

Никто не может относиться с безразличием к данной ситуации. Другое дело, что подобные выступления иногда могут не только не принести пользу, но и навредить, потому что, становиться на одну сторон в конфликте всегда чревато. То есть, в таком случае выходит либо стимулирование роста каких-то агрессивных действий, либо поддержка применения очень жестких мер со стороны властей. Но мне бы, например, этого не хотелось. Мне хотелось бы видеть мирное разрешение данной ситуации. Интеллигенция должна выступать и выражать свое мнение.

Тем не менее, для меня, как для социолога, важно, чтобы не молчали представители власти. Это весьма опасно и нежелательно.

Когда власти молчат, общество воспринимает это как растерянность, либо думает, что власти ожидают пока ситуация уладится сама собой. Сама собой ситуация никогда не рассосется, здесь нужны реальные и четкие шаги. Нужно попытаться решить проблему мирным путем.

Если необходимо, нужно привлекать для этого влиятельных лиц, представителей науки, духовенства, культуры и т.д. Но этим должны заниматься власти, поскольку они отвечают за ситуацию в стране. И когда они молчат, это нагнетает обстановку, делая ее более взрывоопасной.

Чтобы остановить уличные акции в Ереване и успокоить армянское общество, необходимо, чтобы президент или премьер-министр Армении выступили с развернутым объяснением, рассказав, что они намерены делать. Тогда люди хотя бы увидят, что ситуация может быть разрешена. А пока власти молчат, находятся люди, которые берут инициативу в свои руки. Мы не знаем, кто они, кого они представляют.

ИА REGNUM: Как вы считаете, вероятно ли, чтобы в сложившуюся ситуацию, воспользовавшись расколом в обществе вмешалась третья сторона?

Уверен, что они уже вмешались. За последние два дня я внимательно наблюдал за ситуацией, подходил лично к демонстрантам. Я заметил, что среди собравшихся можно было найти кого угодно, от людей искренне возмущенных до однозначных интриганов. Это была довольно разношерстная публика.