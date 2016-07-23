Москва, 23 июля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В России сегодня, 23 июля, открывается новый футбольный сезон. Новый сезон стартует с матча за Суперкубок России.

Carla Arenas Футбол

В этом году за престижный трофей будут биться санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.

Предполагалось, что матч пройдет на новой стадионе ЦСКА, но сдача его в эксплуатацию несколько сместилась и было решено провести состязание на стадионе «Локомотив». Игра начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Явного фаворита в предстоящем матче нет. Многие считают, что игра завершится серией пенальти.

ЦСКА уже шесть раз завоевывал Суперкубок России, «Зенит» — только три раза.

Напомним, Суперкубок России — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют обладатель кубка России и чемпион России предыдущего сезона.