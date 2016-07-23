Канберра, 23 июля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд кругосветного путешествия на воздушном шаре, обогнув Землю чуть более чем за 11 дней. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает телеканал АВС.

Karen Blaha Воздушный шар

Конюхов стартовал 12 июля, поднявшись на своем шаре в небо с аэродрома Нортхэма на западном побережье Австралии. Он собирался побить мировой рекорд американца Стива Фоссета, которые облетел Землю на воздушном шаре за 13 дней.

Сегодня Конюхов преодолел последнюю точку, для установления нового мирового рекорда. Чтобы рекорд бы окончательно засчитан Конюхов должен приземлиться до полуночи. Ожидается, что посадку он совершит в зоне «пшеничного пояса» на западном побережье Австралии.

«Мы подбираем для посадки какой-то безлюдный район, вдалеке от линий электропередачи. Он пролетел над Нортхэмом — это чудо, в которое трудно поверить», — сказал журналистам сын Конюхова Оскар.