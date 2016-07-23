Москва, 23 июля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Законопроект об исполнении федерального бюджета на 2015 год правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

Доходы федерального бюджета за 2015 год зафиксированы в размере 13 659,2 млрд рублей, что на 407,9 млрд рублей (3,1%) больше, чем предусмотрено в прогнозе на 2015 год. Больше половины доходной части (больше 57%) было сформировано за счет доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа. «Это изменение структуры доходов, очень важное изменение, хотя оно имеет и свои причины, не только связанные с перестройкой экономики, но и причины конъюнктурного порядка. Я напомню, что в 2014 году этот уровень не дотягивал даже до 49%. Израсходовано по кассовому исполнению около 15,5 трлн рублей, это несколько меньше, чем планировалось», — отметил ранее глава правительства Дмитрий Медведев.

Больше всего средств из федерального бюджета было, направлено на финансирование социальной политики — приблизительно 27,3% бюджета. На поддержку регионов тоже значительные средства пошли: объем трансфертов превысил 1 трлн 600 млрд рублей. Деньги эти использовались на выравнивание социальной и медицинской помощи, на государственные и муниципальные услуги и целый ряд других направлений, напомнил глава правительства.

Расходы федерального бюджета по кассовому исполнению составили 15 620,2 млрд рублей. Дефицит федерального бюджета составил 1 961 млрд рублей.

В 2015 году объем ВВП составил 80 804,3 млрд рублей и уменьшился на 3,7% по сравнению с 2014 годом.