Ханты-Мансийск, 23 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Сургутские коммунисты пикетируют у здания городского УМВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Shayan За решёткой

Напомним, вчера, 22 июля, сотрудники ОМОН задержали двух кандидатов в думу Югры от КПРФ Сергея Чичканова и Андрея Колошина. «Сотрудники УВД Сургута пояснили, что нашим товарищам инкриминируют состав преступления предусмотренный ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ребята ранее не судимы. Молоды, с активной жизненной позицией, образованные, умные», — говорят коммунисты.

«Вчера следователи отпустили Александра. Но Сергею предъявили обвинение и ждем суда, который выберет ему меру пресечения. Если будет арест, то все встанет на свои места — репрессии», — заявляют партийцы.

Коммунисты считают, что их товарищам силовики якобы припомнили пикеты, на которых Сергей и Андрей требовали от правоохранительных органов соблюдения законодательства РФ, в особенности от начальника УМВД по Сургуту Александра Ерохина.

«При проведении последнего опроса жителей Сургута было установлено, что Сергей Чичканов и Андрей Калошин являются лидерами по своим округам, значительно опережая представителей «Единой России». То есть из 2 тыс. 500 респондентов 41% был готов проголосовать за наших ребят. Какие бы комментарии нам не давали различные сотрудники органов внутренних дел один факт, которым сопровождался захват наших кандидатов, объяснению не поддаётся. Якобы в 2015 году они то ли поделились, то ли лайкнули ролик, признанный экстремистским. Тогда зачем сотрудники ОМОНа изъяли у наших товарищей документы по выдвижению? Сергей Чичканов и Андрей Калошин выдвинуты кандидатами по одномандатным округам №11 и №12 на выборах в Думу автономного округа. До сих пор Ханты-Мансийское окружное отделение партии нигде не опубликовало список выдвинутых кандидатов. Нет информации о кандидатах и на сайте избиркома, так как список ещё не заверен. Однако силовиков интересовал именно статус кандидатов по одномандатным округам в отношении Чичканова и Калошина. Нет никаких сомнений, что истинной причиной захвата кандидатов не является какой либо криминал с их стороны».

Окружной комитет обратился к лидеру партии Геннадию Зюганову с просьбой обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить политические репрессии в Ханты-Мансийском автономном округе и привлечь к ответственности виновных в вовлечении сотрудников силовых ведомств в предвыборную борьбу.

В СКР по Сургуту сообщают, что дело ч.1 ст.282 УК РФ («Действия направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению группе лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет») возбуждено лишь в отношении 28-летнего молодого человека.

«По версии следствия, 23 ноября 2015 года подозреваемый разместил в одной из групп социальной сети видеофайл, содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды по признакам социальной принадлежности. Умышленные действия подозреваемого носили открытый характер и были совершены им публично. Видеофайл просматривал и комментировал неограниченный круг участников сетевого сообщества, а также иные пользователи социальной сети. Своими действиями подозреваемый нарушил принципы Конституции Российской Федерации, согласно которым пропаганда и агитация, возбуждающие социальную ненависть и вражду являются недопустимыми», — сообщает пресс-служба окружного СКР.