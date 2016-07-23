Пекин, 23 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Победу на авторалли «Шелковый путь» — 2016 в зачете грузовиков одержал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает агентство «Р-Спорт».

Chile_Satelital Экипаж Айрата Мардеева на ралли

Финальный участок ралли пролегал между китайскими городами Ухай и Хух-Хото и по длине составил 261 километр. Мардееву удалось удержать лидерство после 14-го этапа и финишировать с лучшим результатом — 3 часа 59 минут 26 секунд.

Второе место занял также российский гонщик Дмитрий Сотников из той же команды «КАМАЗ-мастер». Он уступил Мардееву только 3 минуты 32 секунды.

В генеральной классификации Мардеев занял первую строчку с окончательным результатом — 39 часов 23 минуты 18 секунд. Сотников на втором месте с отставанием 15 минут 28 секунд от лидера.

Напомним, ралли «Шелковый путь» — 2016 стартовал 8 июля на Красной площади в Москве. Торжественный финиш должен состоятся 24 июля на площади Тяньаньмэнь в Пекине.