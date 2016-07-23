Москва, 23 июля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В минувшую ночь в Москве сгорели восемь легковых автомобилей. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по столице.

Greg Matthews Горящий автомобиль

Сообщается, что сегодня ночью возле дома №7а на шоссе Энтузиастов сгорели восемь автомобилей, находившихся на стоянке.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали горение. Никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Столичная полиция не исключает, что имел место поджог.

Стоит отметить, что поджоги машин в Москве давно не редкость. Массовые поджоги автомобилей устраивались в 2006, 2008, 2011, 2013 и 2014 годах. Ряд экспертов считает, что поджоги автомобилей — обычно дорогих иномарок — является формой социального протеста.