Киев, 23 июля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что организует новую революцию на Украине. Об этом она заявила накануне, 22 июля, в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко начинает новую революцию на Украине

Савченко спросили, поддержит ли она новую революцию на Украине, если она снова произойдет. «Я уже, наверное, ее организовывать буду», — ответила депутат.

Напомним, Савченко были признана виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил её к 22 годам лишения свободы. Но президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал её и обменял двух российских граждан, осужденных на Украине за ведение агрессивной войны против этого государства.

Пребывание Савченко в российской тюрьме и судебный процесс над ней превратился в комедию с невероятными по срокам псевдоголодовками и громкими заявлениями.

Вернувшись на Украину Савченко активно включились в политическую жизнь этой раздираемой гражданской войной страны. Она активно набирает политический капитал и явно проявляет властные амбиции.