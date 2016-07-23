Савченко грозит организовать новую революцию на Украине
Киев, 23 июля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что организует новую революцию на Украине. Об этом она заявила накануне, 22 июля, в эфире телеканала NewsOne.
Савченко спросили, поддержит ли она новую революцию на Украине, если она снова произойдет. «Я уже, наверное, ее организовывать буду», — ответила депутат.
Напомним, Савченко были признана виновной в пособничестве в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил её к 22 годам лишения свободы. Но президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал её и обменял двух российских граждан, осужденных на Украине за ведение агрессивной войны против этого государства.
Пребывание Савченко в российской тюрьме и судебный процесс над ней превратился в комедию с невероятными по срокам псевдоголодовками и громкими заявлениями.
Вернувшись на Украину Савченко активно включились в политическую жизнь этой раздираемой гражданской войной страны. Она активно набирает политический капитал и явно проявляет властные амбиции.