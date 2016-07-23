Куала-Лумпур, 23 июля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. В расследовании исчезновения малазийского Boeing, который выполнял рейс MH370 появились новые подробности. Об этом сегодня, 23 июля, пишет журнал New York Magazine со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы полиции Малайзии.

byeangel Самолёт Boeing компании Malaysia Airlines

Напомним, Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Поисковая операция так и не дала результатов. Однако, спустя годы начали появляться отдельные фрагменты самолета в восточной части Индийского океана и на побережье Африки. Обломки стали находить за несколько тысяч километров от предполагаемого места падения самолета.

Теперь оказывается, что пилот пропавшего самолета Захари Ахмад Шах на домашнем авиатренажёре совершал полет в южную часть Индийского океана менее чем за месяц до авиакатастрофы.

Малазийская полиция предоставила ФБР США жесткие диски, на которые пилот записывал маршруты, обработанные на самодельном домашнем авиационном симуляторе. Американским спецслужбам удалось восстановить шесть удаленных точек ввода данных которые были сохранены в программе Flight Simulator X за несколько недель до исчезновения самолета.

Выяснилось, что Ахмаш Шах отрабатывал маршрут полета в южную часть Индийского океана. Анализ всех параметров показывает, что он взлетал на симуляторе из аэропорта Куала-Лумпура и брал курс на северо-запад, после перелета на Малаккским проливом Шах поворачивал самолет налево и затем двигался на юг над Индийским океаном. Полет самолета заканчивался над водой, когда кончалось топливо.

Следствие считает, что именно это Ахмад Шах и проделал в реальности. Его мотивы не установлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года второй пилот авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц совершил предумышленное уничтожение самолёта A320. Он заперся в кабине пилота и направил самолет прямо в Альпы. Погибли 150 человек, находившихся на борту.