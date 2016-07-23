Додома, 23 июля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. В Танзании выросло количество изнасилований в период с января по текущий месяц этого года. В различных полицейских участках уже было зафиксировано 2,859 случаев, сообщает газета Mtanzania.

LMAP Жертва изнасилования

Прокурор города Дар-эс-Салам Пол Марабу заявил, что из общего количества случаев 1491 происшествие произошло с детьми.

«Сообщения указывают на то, что угроза изнасилования детей, как правило, исходит от близких к ним людям», — сообщает Марабу.

Он также отметил, что число смертей за тот же период из-за суеверий увеличилось до 394 по сравнению с 2015 годом, в котором их было 57.

Справка:

Восточная Африка ‑ и особенно Танзания — является территорией с аномально высокой долей альбиносов — она в 15 раз выше, чем в среднем по миру. Негры-альбиносы — самая уязвимая часть местного общества — их рубят на куски и съедают как лекарство. Существует поверье, что плоть альбиноса является лечебной, и поэтому за ними устраивается настоящая охота. Спрос на альбиносов резко увеличился с распространением СПИДа в Танзании. Появилось поверье, что поедание сушёных гениталий избавляет от этой болезни.

До недавнего времени охота на альбиносов почти не наказывалась — система круговой поруки местного общества приводила к тому, что община в основном объявляла их «пропавшими без вести».

Но западное общественное мнение, возмущённое зверскими практиками в Танзании, вынудило местные власти всё же нехотя взяться за поиск и наказание каннибалов.