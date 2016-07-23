Киев, 23 июля, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в качестве основной версии рассматривает профессиональную деятельность погибшего. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Les Chatfield Взрыв автомобиля

Сообщается, что правоохранители продолжают изымать записи с камер наружного наблюдения, которые могут помочь следствию. Уже удалось установить личности людей, которые были зафиксированы камерой ночью возле машины, в которой взорвался Шеремет.

Это громкое дело расследует группа из 50 следователей подчеркнули в полиции.

Также стало известно, что на допрос были вызваны журналист и оператор «17 канала», которые раньше всех оказались на месте убийства и объясняли это тем, что направлялись на интервью к мэру Киева Виталию Кличко, который живет неподалеку от места убийства Шеремета. При этом Кличко в тот день был за границей.

Напомним, Шеремет был взорван в машине, которая принадлежала руководителю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле.

Шеремет более 10 лет проработал на российском телевидении, в том числе на «Первом канале». Затем он пять лет прожил в Киеве, где работал в «Украинской правде», а также на «Радио Вести».

Шеремет стал шестнадцатым журналистом, погибшим на Украине с момента государственного переворота в феврале 2014 года.