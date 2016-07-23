Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы закрыт на один день
Москва, 23 июля, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Участок Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Владыкино» до станции «Савёловская» закрыт в субботу, 23 июля. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.
В течение всего дня для пассажиров будут закрыты станции «Дмитровская», «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская». Движение поездов будет осуществляться только на участках от станции «Алтуфьево» до «Владыкино» и от станции «Савеловская» до «Бульвара Дмитрия Донского».
Для проезда организуется бесплатный маршрут автобуса «М» с остановками у станций метро «Савёловская», «Дмитровская», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская» и «Владыкино». Движение будет осуществляться в обоих направлениях.
Как сообщили в пресс-службе, ограничения движения в связи с подключением технологического оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии и пересадки на станции «Петровско-Разумовская».
В обычном режиме метрополитен возобновит работу с утра воскресенья, 24 июля.