Москва, 23 июля, 2016, 05:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Охотского моря к северо-западу от Курильских островов, сообщает Геологическая служба США.

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

Подземные толчки были зафиксированы около 4:00 мск в 197 километрах от Курильских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 407 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.