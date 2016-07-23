Кливленд, США, 23 июля, 2016, 05:32 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что ему не нужна поддержка влиятельного сенатора Теда Круза, поскольку «она уже не играет никакой роли». Об этом он заявил 22 июля во время выступления в Кливленде (штат Огайо).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат в президенты США Дональд Трамп

«Мне не нужна его поддержка. Если он её предоставит, я её не приму», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа. «Хотя, по справедливости, ему следовало это сделать, но кому теперь какая разница», — добавил политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сенатор от штата Техас Тед Круза был освистан участниками съезда республиканцев за отказ поддержать партийного кандидата в борьбе за президентский пост.

В своей речи бывший главный соперник Дональда Трампа на праймериз лишь один раз упомянул его имя и призвал делегатов съезда «голосовать по совести». Когда сенатор уходил с трибуны, ему спину раздался свист, гул и неодобрительные возгласы.