Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 04:56 — ИА Регнум. В числе погибших и пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в центре Мюнхена 22 июля, есть несовершеннолетние. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник полиции города Хубертус Андре, передаёт агентство Reuters.

Francisco Osorio Ребёнок плачет

«Среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние и дети», — сказал глава полиции, уточнив, что трое раненых в результате стрельбы находятся в тяжёлом состоянии.

Он также сообщил, что полиция не обнаружила бомбы в рюкзаке погибшего стрелка. По уточнённым данным, нападавший не покончил с собой, как предполагалось ранее, а попал под обстрел гражданского патруля, проинформировал Андре.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля произошла стрельба в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнхене. В результате погибли десять человек, в том числе сам нападавший, ещё 21 человек госпитализирован.

Полиция установила личность стрелка. Им оказался 18-летний житель Мюнхена иранского происхождения. При себе у него был обнаружен немецкий паспорт. Возможные мотивы преступника пока не называются.

Власти страны заявляют, что преждевременно называть стрельбу в Мюнхене террористическим актом, но полиция не исключает ни одной версии произошедшего.