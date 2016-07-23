Бразилиа, 23 июля, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Бразильской полицией арестован ещё один предполагаемый участник группировки, готовившей террористические акты на предстоящих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передаёт телеканал Globo.

Victor Арест

Сообщается, что подозреваемый будет помещён в тюрьму строгого режима в штате Мату-Гросу-ду-Сул, куда ранее уже были переведены другие фигуранты данного дела.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля министр юстиции Бразилии Алехандре Моралес сообщил, что правоохранительными арестованы десять человек, подозреваемых в принадлежности к плохо организованной группе, поддерживающей террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России).

По его словам, все члены группы являются гражданами Бразилии. Связь между собой они поддерживали через WhatsApp и телеграммы и при этом не знали друг друга лично.