Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в центре Мюнхена, в результате которой погибли десять человек, передаёт Süddeutsche Zeitung.

OpenClipart-Vectors Стрельба из пистолета

Как сообщил на пресс-конференции представитель полиции города, стрелок идентифицирован как 18-летний житель Мюнхена иранского происхождения.

Уточняется, что при себе у нападавшего был обнаружен немецкий паспорт. Возможные мотивы преступника пока не называются.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля произошла стрельба в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнхене. Согласно последним официальным данным, погибли десять человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой, ещё 21 человек госпитализирован.

Власти страны заявляют, что пока преждевременно называть произошедшее террористическим актом, но полиция не исключает ни одной версии произошедшего.