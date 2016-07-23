Москва, 23 июля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. При участии российской стороны 22 июля доставлено 17,5 тонны гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупы, сахар и соль, общей массой 15,5 тонны», — сообщают в Минобороны.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Эс-Саид провинции Хомс доставлено две тонны гуманитарных грузов, основу которых составили мука, рис, мясные и рыбные консервы.