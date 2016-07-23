Москва, 23 июля, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдалется в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Freedom House Нарушение режима прекращения огня в Сирии

За прошедшие сутки российской стороной зафиксировано четыре нарушения режима перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Нашабия, Арбил, Хутейта-эль-Джараш и Джаубар», — говорится в документе.

Сообщается также, что террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли кварталы Эль-Халидия, Шейх Максуд, Аз-Загра, Хай-эль-Ансари, Аль-Асад в городе Алеппо, жилые кварталы населённого пункта Телль-Джобегжа. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Замалька, Хауш-эль-Фара, Мейда, Бахария, Джаубар, Кабун и Хутейта-эль-Джараш», — сообщат в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.