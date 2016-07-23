Мюнхен, Германия, 23 июля, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Предварительные данные полиции указывают на то, что стрельбу в Мюнхене устроил один человек, который затем покончил с собой. Об этом сообщается в официальном микроблоге полиции Мюнхена в Twitter.

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«В ходе расследования обнаружено тело самоубийцы. Высоко вероятно, что это преступник, который действовал в одиночку», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля произошла стрельба в торговом центре «Олимпия» и на улицах Ханауэрштрассе и Рисштрассе в Мюнене. Согласно последним официальным данным, погибли девять человек, среди которых, предположительно, один из нападавших, ещё 21 человек госпитализирован.

Власти страны заявляют, что пока преждевременно называть произошедшее террористическим актом, но полиция не исключает ни одной версии произошедшего.

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